Verso Salisburgo-Milan, un precedente con l'arbitro Jovanovic per i rossoneri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'arbitro della partita di questa sera alle 21 tra Salisburgo e Milan sarà il serbo Srdan Jovanovic. Per il fischietto di Belgrado sarà il secondo incrocio con il Milan: il primo risale alla stagione 2018/2019, quando i rossoneri giocarono nel girone di Europa League in casa dei lussemburghesi del Dudelange. In quell'occasione la squadra di Gattuso vinse per 0-1 grazie al gol di Higuain.