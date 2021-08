Ecco la formazione del Milan che potrebbe scendere in campo questa sera contro la Sampdoria. Maignan in porta, poi difesa a quattro formata da Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez; in mezzo al campo dovrebbero agire Tonali e Bennacer (ma occhio a Krunic), con Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao alle spalle di Olivier Giroud.