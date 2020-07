Verso Sampdoria-Milan: Pioli recupera Theo e Bennacer

In vista del prossimo match contro la Sampdoria, in programma mercoledì sera, Stefano pioli può sorridere perchè recupererà due giocatori importanti, cioè Theo Hernandez e Ismael Benacer, i quali hanno saltato l'ultima sfida contro l'Atalanta per squalifica. Il francese sarà titolare a sinistra, con Laxalt che tonerà a sedersi in panchina, mentre l'algerino farà coppa in mezzo al campo con Kessie. Lo riporta Tuttosport.