Stefano Pioli non ha ancora sciolto le ultime riserve sulla formazione che scenderà in campo questa sera al “Mapei Stadium”. Oltre al dubbio Ibrahimovic (lo svedese ieri si è allenato in palestra), c’è un ballottaggio in corso tra Calabria e Conti, con l’ex Primavera in vantaggio sul collega. Per il resto, Pioli dovrebbe affidarsi agli stessi uomini schierati con il Bologna.