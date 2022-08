Verso Sassuolo-Milan, i precedenti con l'arbitro Ayroldi e il VAR Banti

MilanNews.it

Ad arbitrare Sassuolo-Milan sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Barletta; il fischietto pugliese non ha mai diretto i rossoneri in carriera: si segnalano solo 7 partite da quarto uomo con 6 vittorie ed un pareggio.

Per il 48enne Banti, schierato al VAR, invece, sono tante le gare in carriera in cui ha arbitrato in prima persona il Milan per un totale di 27 partite: 7 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte; decima volta al VAR (4 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta), di cui due nella passata stagione (Genoa-Milan 0-3 e Udinese-Milan 1-1).