Verso Shamrock-Milan: formazione rossonera fatta per nove undicesimi

Il Milan si avvicina al primo impegno ufficiale della stagiona, ovvero il preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Come riporta Tuttosport, la formazione titolare è fatta per nove undicesimi. Un punto di domanda riguarda Ibrahimovic, assente nelle ultime due amichevoli giocate dai rossoneri. Le sensazioni, comunque, sono positive e c'è da credere che lo svedese sarà regolarmente in campo. L’altro dubbio è su chi prenderà il posto a sinistra dello squalificati Rebic. Pioli ha provato diversi uomini in queste uscite: il più convincente è stato Daniel Maldini, ma è probabile che alla fine il tecnico opti per un giocatore con maggiore esperienza.