Verso Udinese-Milan, Ibrahimovic nel finale decise la sfida della passata stagione

Fra poche ore il Milan scenderà in campo contro l’Udinese alla Dacia Arena. I friulani, che hanno appena cambiato mister promuovendo Gabriele Cioffi a primo allenatore, sono una squadra ostica pur non attraversando un periodo brillante. La sfida della passata stagione finì 1-2 per il Milan con gol decisivo al minuto 83 di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan passò in vantaggio nel primo tempo con Franck Kessie, e poi venne raggiunto ad inizio ripresa dal rigore di Rodrigo De Paul. La partita fu sostanzialmente equilibrata e solo una grande giocata del campione svedese permise al Diavolo di conquistare i 3 punti.