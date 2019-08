Verso Udinese-Milan: tutte le info sulla vendita dei biglietti

Udinese Calcio comunica le informazioni relative alla vendita dei biglietti dell'incontro Udinese-Milan, valido per la prima giornata della Serie A 2019-2020 e in programma per domenica 25 agosto alle ore 18.

Da lunedì 5 agosto a giovedì 8 agosto è prevista la fase di prelazione dedicata esclusivamente ai nostri abbonati che hanno sottoscritto le tessere family, sportivi e studenti universitari (valide per 16 gare, tra le quali non è inclusa Udinese-Milan). In questa fase, i biglietti potranno essere acquistati esclusivamente presso l'Udinese Point della Curva Nord (dove fino al 10 agosto è in corso la campagna abbonamenti), con orario di apertura dalle 9.00 alle 19.00.

Da venerdì 9 agosto sarà attiva la vendita libera su tutti i canali di vendita autorizzati.

PUNTI VENDITA E INFO:

ONLINE SU: www.ticketone.it

MACRON STORE - DACIA ARENA (FINO AL GIORNO PRIMA DELLA PARTITA)



BIGLIETTERIE STADIO (SOLO GIORNO PARTITA)

Orari: dalle 09:30 fino al calcio d'inizio

Per acquistare il biglietto è necessario presentarsi presso le rivendite autorizzate muniti del proprio documento d'identità.

Nel caso di acquisto del biglietto per altre persone è necessario presentare anche il documento d'identità di queste.

Per maggiori informazioni chiama lo 0432-544994.

Udinese Calcio non si assume responsabilità per acquisti on line su siti internet diversi da https://sport.ticketone.it/search​

RESTRIZIONI

Per questa partita non è prevista alcuna restrizione.

PROMOTURISMO FVG​​​​​​

In Friuli Venezia Giulia l'emozione della partita con l'Udinese si lega a un campionato di esperienze uniche e vantaggi speciali riservati a te che possiedi un biglietto per il match oppure l'abbonamento stagionale alla Dacia Arena. SCOPRI DI PIU'

GIORNO DI GARA

Nel giorno di gara le biglietterie della Dacia Arena saranno aperte dalle 9:30 al calcio d'inizio. Il giorno di gara tutti i prezzi subiranno un incremento di 5 €.



OSPITI

La vendita dei biglietti per il settore Ospiti (40 euro) è attiva su tutti i canali di vendita e non è prevista alcuna restrizione.

I biglietti per il settore Ospiti saranno disponibili fino alle 19.00 di sabato 24 maggio 2019.