Verso Vicenza-Milan: domani mattina la partenza dei rossoneri

Domani sera il Milan sarà impegnato contro il Vicenza nella sua ultima amichevole estiva prima dell'esordio in campionato in programma il prossimo 13 agosto a San Siro contro l'Udinese: come riporta il sito ufficiale del club di via Aldo Rossi, la squadra rossonera partirà nella mattinata di domani per raggiungere la città veneta. Il calcio d'inizio del match, ceh si giocherà allo Stadio Romeo Menti sarà alle 19.