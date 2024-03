Vertici Rai: "Europa League ulteriore segnale dell’importanza centrale dello sport nel servizio pubblico"

La notizia era stata anticipata ieri da Davide Maggio e oggi viene confermata da MilanNews.it: secondo le indiscrezioni la Rai ha acquistato i diritti per la fase finale di Europa League per questo finale di stagione. Le partite di Milan e Roma, che si sfideranno in un derby tutto italiano, e dell'Atalanta (che affronterà il Liverpool) saranno dunque visibili in chiaro fino all'eventuale finalissima di Dublino. La Rai si unisce dunque a Sky Sport e Dazn come emittente televisiva che trasmette le gare della seconda competizione europea. Il Milan sfiderà la Roma a San Siro l'11 aprile e all'Olimpico il 18 aprile.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo – sottolineano l’Amministratore delegato Rai Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi – che garantirà alla più ampia platea possibile di fruire di due grandi momenti di sport, che vedranno protagonisti squadre e atleti italiani. E’ un ulteriore segnale dell’importanza centrale dello sport, e del racconto sportivo, nella mission del Servizio Pubblico. UEFA Europa League e Internazionali BNL d’Italia vanno infatti ad aggiungersi ad una programmazione sportiva che comprende anche, solo per citare i grandi eventi, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi, gli Europei di calcio e di atletica, il Giro d’Italia e il Tour de France”.