Vezzali: "Il calcio ha bisogno di riforme create dall'interno"

MilanNews.it

Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo Sport, è intervenuta con la stampa a margine dell'evento in ricordo di Artemio Franchi, tenutosi lunedì presso Palazzo Vecchio a Firenze. La Vezzali ha commentato così il periodo difficile del calcio italiano: "Dal mio insediamento ho sempre sottolineato come il calcio abbia bisogno di una serie di riforme create dall'interno. La situazione che si è venuta a creare dimostra ancora di più che il calcio sta soffrendo, è in crisi e sicuramente, per quanto riguarda il governo, stiamo lavorando per una serie di misure che nell'immediato possono consentire al mondo del calcio in particolare, ma a tutti, di risollevarsi. Saranno misure ad hoc per consentire al mondo del calcio di poter tornare a respirare e ad investire sui giovani, che oggi non giocano più nei cortili e sono sempre proiettati in casa a giocare con i social".