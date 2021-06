Vezzali: "Tifiamo per la Nazionale come simbolo di valori oltre lo sport"

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Ho portato agli Azzurri di @mrmancini10 il saluto del Governo e l'abbraccio di tutto il Paese. Da domani in campo ci saranno loro, noi saremo sugli spalti e davanti la tv a tifare per una maglia ed una Nazionale che - mai come adesso - ha un valore va oltre quello sportivo". Così la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, in un post sui social. "Non vedo l'ora sia domani per ritrovare il pubblico sugli spalti. Credo che al "Fratelli d'Italia" nel cuore di ognuno passeranno le immagini tragiche delle colonne dei mezzi militari a Bergamo, dei tanti morti e della grande paura che ciascuno di noi ha vissuto. È a loro che dedicheremo ogni emozione". (ANSA).