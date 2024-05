Via libera al Milan U23 anche grazie alla retrocessione del Sassuolo

Il Milan ha molte possibilità di giocare in Serie C nella prossima stagione con la sua under23. Perché i rossoneri saranno gli unici a presentare la richiesta per la seconda squadra, visto che il Sassuolo - altro club molto interessato a un eventuale progetto - con la retrocessione ha stoppato l'iter per provare a essere inserito nel girone C. La panchina verrà probabilmente affidata a Daniele Bonera, uno dei motivi per il gelo fra il club e Ignazio Abate, allenatore della Primavera di questa annata e che potrebbe salutare in estate.

Il Sassuolo era stata la prima squadra a interessarsi, già nell'anno passato, con Atalanta e Inter. Il club di Marotta però aveva il problema dello stadio dove eventualmente giocare - tutti gli impianti sono occupati - e soprattutto dove allenarsi, altro grande tema che sarebbe stato affrontato negli ultimi mesi, preferendo quindi rimanere così.

Il Milan invece ha puntato dritto al bersaglio grosso, facendosi trovare più avanti di tutti. Ora servirà, però, che una squadra di C presenti la documentazione incompleta per attivare il processo di "inserimento" di una squadra. I rossoneri dovranno presentare la richiesta corredata da un contributo a fondo perduto di un milione e mezzo, senza la sicurezza che poi venga effettivamente creata. I rumors dalla C, però, raccontano di come ci siano già diverse indiziate per non iscriversi al prossimo campionato.