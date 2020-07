Victor Font, candidato alla presidenza: "Questo Barcellona rischia di finire come il Milan

Victor Font, candidato alla presidenza del Barcellona, ha attaccato duramente la gestione attuale del club blaugrana in un'intervista concessa alla BBC dopo il flop nella Liga di Messi e compagni: "Il Barça oggi rischia di diventare un nuovo Milan o un nuovo Manchester United, non è in grado di competere per gli obiettivi più importanti. Messi non è felice e dubita sul suo futuro, probabilmente è frustrato dal fatto di non aver vinto in questi ultimi anni, soprattutto la Champions League. Se verrò eletto presidente, cercherò in tutti i modi di far sì che Leo possa restare qui fino a fine carriera e aspirare a vincere un paio di Champions proprio con questa maglia".