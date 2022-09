VIDEO - Belgio U21, Vranckx: "Ora focus solo sul Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Finita la sosta per gli impegni delle nazionali, i giocatori in queste ore stanno facendo ritorno nei propri club. E tra questi c'è anche Aster Vranckx, centrocampista del Milan in forza anche nell'Under 21 del Belgio (di cui è capitano). Il rossonero, al termine degli impegni, ha pubblicato su Instagram una serie di highlights delle scorse partite inserendo in didascalia la frase "Ora focus solo sul Milan".