VIDEO - Colonia-Milan, il gol di Giroud da una prospettiva inedita: le immagini della "bodycam"

Nel corso di Colonia-Milan alcuni giocatori della squadra tedesca indossavano, applicata sulla maglietta, una speciale "bodycam". Da questa camera particolare il pubblico ha avuto a disposizione una prospettiva totalmente inedita su alcune azioni e replay.

L'account Twitter di Sportitalia, con la rete televisiva che ha in esclusiva tutte le amichevoli estive del Milan di quest'estate, ha pubblicato un video con alcune azioni della partita, il primo gol splendido di Giroud incluso, riprese proprio dalla bodycam: lo trovate in calce alla news. "Durante la partita di pre campionato trasmessa ieri in esclusiva su Sportitalia tra Colonia e Milan, è stato possibile, grazie a una nuova tecnologia, far indossare ad alcuni giocatori una vera e propria telecamera".