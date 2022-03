VIDEO - Ibra sulla guerra in Ucraina: "È una tragedia, io sono a favore della pace e dell'amore"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ieri in conferenza stampa dal ritiro della Svezia. Tra gli argomenti trattati anche la guerra in Ucraina: "È difficile parlare della guerra, io sono a favore della pace e dell'amore e attraverso il calcio voglio diffondere il mio messaggio e la mia energia. Questo è ciò che dobbiamo fare. Ma ciò che sta succedendo è tragico e non dovrebbe accadere, nel 2022 dovremmo essere in grado di risolvere i problemi in modo normale, non con la guerra".