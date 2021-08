Continua la preparazione di Zlatan Ibrahimovic, che ha postato un video sul proprio profilo Instagram in azione sui campi interni di Milanello. L'attaccante svedese sta recuperando dal problema al ginocchio che l'ha tenuto fermo fino a questo momento, con l'obiettivo di tornare a giocare dopo la sosta per le nazionali, magari già con la Lazio in campionato.