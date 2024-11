VIDEO MN - "125 anni di Milan", Fonseca concede foto ai tifosi presenti all'evento di presentazione della mostra fotografica

Mister Paulo Fonseca, e con lui anche Matteo Gabbia, Giorgio Furlani e Paolo Scaroni, sono arrivati al Flagship Store AC Milan in via Dante a Milano per l’evento di inaugurazione della mostra fotografica en-plein air “125 anni di Milan”: iniziativa dedicata a Milano e ai milanesi, per condividere la storia del Club, attraverso 30 fotografie estratte dal libro celebrativo realizzato in collaborazione con Assouline. Il tecnico portoghese, come raccolto dal nostro inviato, ha concesso foto e selfie ai tifosi presenti.