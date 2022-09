VIDEO MN - Champions League, Milan alla RedBull Arena per la pitch inspection

Fonte: dai nostri inviati in Austria, Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

Il Milan è arrivato poco fa alla RedBull Arena, alla vigilia della sfida di Champions con il Salisburgo, per la consueta “pitch inspection”: mister Pioli ha raggruppato i giocatori in mezzo al campo per un discorso alla squadra. Queste le immagini raccolte dagli inviati di MilanNews.it in Austria.