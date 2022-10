VIDEO MN - Cresce l'attesa per Milan-Chelsea: la coda al Milan Store in Duomo

Fonte: dal nostro inviato, Francesco Finulli

© foto di Francesco Finulli

Cresce sempre di più e con il passare dei minuti l'attesa per la supersfida di Champions League che questa sera metterà di fronte Milan e Chelsea allo stadio San Siro, appena sei giorni dopo la gara di andata persa dai rossoneri per 3-0. Tanti tifosi e appassionati si sono messi in coda presso il Milan Store in centro, vicino a Piazza Duomo. Il video dell'inviato di MilanNews.it.