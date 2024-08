VIDEO MN - Fofana è arrivato al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva

Dopo aver terminato le visite mediche alla clinica La Madonnina, Youssouf Fofana, nuovo acquisto del Milan, è arrivato in questi istanti al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva. Il giocatore, poi, si trasferirà nella sede rossonero per mettere la firma sul contratto.

Ma la giornata del francese non si concluderà qui: nel primo pomeriggio è infatti in programma la conferenza stampa di presentazione a Casa Milan, mentre stasera è atteso a San Siro in occasione d Milan-Torino per ricevere il primo abbraccio dai suoi nuovi tifosi.