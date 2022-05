VIDEO MN - Ibra lascia Milanello e saluta i tifosi rossoneri

Fonte: dai nostri inviati a Milanello, Antonio Vitiello, Pietro Mazzara ed Antonello Gioia

© foto di Antonello Gioia

Un breve cenno della mano senza fermarsi con la macchina, Zlatan Ibrahimovic lascia Milanello accalamato dai tifosi rossoneri presenti al centro sportivo rossonero di Carnago questo pomeriggio.

Mister Pioli, nel corso della conferenza odierna, ha parlato così del futuro dello svedese: "Ultima a San Siro? Mi auguro di no, è un campione con la C maiuscola. Non mi riferisco solo all'aspetto tecnico. Ho una stima nei suoi confronti che è smisurata. Mi auguro che non sia così, ma Zlatan ha l'intelligenza e la maturità necessaria per capire quello che sarà del suo futuro. Adesso per lui è importante la partita di domani come per tutti noi, inutile parlare ora del suo futuro e del nostro futuro".