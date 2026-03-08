VIDEO MN - Il Milan arriva a San Siro per il Derby contro l'Inter

Il Milan è arrivato a San Siro. Passano i minuti e ci si avvicina alle ore 20.45, orario prefissato per il calcio di inizio del Derby della Madonnina contro l'Inter. Una partita che è sempre importante, a prescindere dal momento della stagione o dalla classifica, ma che in questo particolare contesto ai rossoneri potrebbe dare punti importanti in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Di seguito il video dell'inviato di MilanNews.it che ha catturato l'arrivo del pullman rossonero e l'entusiasmo dei sostenitori del Diavolo.