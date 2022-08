VIDEO MN - Il Milan è partito per Bergamo da Casa Milan: applausi per il ritorno di Tonali

Fonte: dal nostro inviato a Casa Milan, Antonio Vitiello

Come riporta il nostro inviato a Casa Milan Antonio Vitiello, il Milan è partito in questi istanti da Casa Milan in pullman alla volta di Bergamo, dove questa sera alle 20.45 sfiderà l'Atalanta al Gewiss Stadium. Torna in gruppo Tonali che dovrebbe partire titolare questa sera, mentre è assente Rade Krunic, defezione dell'ultima ora per Stefano Pioli. Il numero 8 del Milan è stato applaudito dai tifosi giunti a salutare la squadra in via Aldo Rossi.