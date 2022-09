Video MN - Il Milan è partito per Genova: assenti Origi, Rebic e Krunic

Fonte: dal nostro inviato a Casa Milan, Gianluigi Torre

Come riportato dall'inviato di MilanNews.it presso Casa Milan, Gianluigi Torre, il Milan è partito pochi minuti fa alla volta di Genova, dove questa sera alle 20.45 i rossoneri sfideranno la Sampdoria in quel di Marassi. La squadra è partita pochi istanti fa in pullman da Casa Milan e raggiungerà il capoluogo ligure in treno. Oltre al lungodegente Ibrahimovic, non sono partiti nè Ante Rebic nè Rade Krunic ancora fermi ai box per problemi fisici. Assente dell'ultimo minuto anche Divock Origi che ieri ha accusato un affaticamento alla coscia sinistra dopo l'ultimo allenamento. Grandi ovazioni per tutta la squadra ma in particolare per mister Pioli e gli eroi del derby Leao, Giroud e Theo Hernandez.