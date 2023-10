VIDEO MN - L'arrivo dei giocatori del Milan in hotel a poche ore dalla sfida alla Juventus

Questa sera il Milan sarà impegnato alle 20.45 a San Siro nel big match contro la Juventus, ad aprire una settimana tostissima per i rossoneri che proseguirà contro il Psg e finirà al Maradona contro il Napoli. La squadra si è ritrovata questa mattina all'Hotel Melià, come spesso accade, per trascorrere in ritiro e vicino allo stadio le ore di avvicinamento alla sfida. La presenza questa mattina era obbligatoria ma anche ieri sera c'era la possibilitò di presentarsi in hotel come ha fatto, per esempio, Rafa Leao. Il video dell'arrivo dei giocatori dell'inviato di MilanNews.it.