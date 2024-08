VIDEO MN - L'arrivo di Emerson Royal alla Madonnina per le visite mediche

vedi letture

Pochi istanti fa, Emerson Royal è arrivato alla clinica La Madonnina di Milano per svolgere le visite mediche con il Milan. Dopo il classico iter, il terzino brasiliano, che è sbarcato ieri in Italia e che arriverà in rossonero a titolo definitivo dal Tottenham, andrà nel pomeriggio a Casa Milan per la firma sul nuovo contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi per i prossimi quattro anni, con opzione per il quinto. Indosserà la maglia numero 22.