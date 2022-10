Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

In questi minuti è in corso a Londra, più precisamente al BOXPARK Wembley, l'evento organizzato dalla società rossonera in collaborazione con il Milan Club locale, "From Milan to Many", con ospiti Nesta e Massaro. Presenti circa 2000 persone. Ecco, di seguito, alcune immagini raccolte dal nostro inviato: