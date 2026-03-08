VIDEO MN - La Curva Sud si scalda a poco meno di due ore dal Derby!

Ormai ci siamo, mancano poco meno di due ore al Derby della Madonnina tra Milan e Inter. I rossoneri scenderanno in campo contro i nerazzurri a San Siro alle ore 20.45. La Curva Sud milanista sarà come sempre in prima linea per sostenere la squadra di mister Massimiliano Allegri e ha cominciato a farlo già da adesso: ritrovo in zona stadio e al via il corteo per arrivare alla Scala del Calcio. Di seguito il video dell'inviato di MilanNews.it: primi cori di scherno contro i "cugini".