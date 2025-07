VIDEO MN - Milan arrivato a Malpensa: squadra e staff pronti a partire verso Singapore

Come appreso dalla nostra redazione, il Milan è da poco arrivato all'aereporto di Milano Malpensa, pronto a partire in direzione Singapore per la tournée asiatica che vedrà i rossoneri di Massimiliano Allegri affrontare squadre del calibro di Arsenal e Liverpool, ma anche compagini locali come Hong Kong e il Perth Glory (in Australia). L'esordio, sarà appunto contro i Gunners mercoledì 23 luglio alle 13.30 italiane.

Tra i convocati designati da mister Allegri non sono presenti Tommaso Pobega, ormai prossimo al ritorno definitivo al Bologna, ed Emerson Royal, il quale non si era allenato con i compagni visto l’infortunio rimediato nelle precedenti settimane. Assenti anche Luka Modric e Santiago Gimenez, ancora alle prese dalle vacanze visti i recenti impegni con Real Madrid e Messico.