VIDEO MN - Milan arrivato a San Siro in pullman, alle 20:45 il derby

In questi istanti è arrivato a San Siro il pullman del Milan, come dimostrano le immagini dei nostri inviati. Oggi è il giorno del Derby della Madonnina, probabilmente ultima chance per Paulo Fonseca dopo un avvio di stagione decisamente negativo. L'arrivo dei rossoneri, oggi lo stadio è a maggioranza nerazzurra, ovviamente è stato da tanti fischi ed insulti da parte della tifoseria interista.

DOVE VEDERE INTER - MILAN

Data: domenica 22 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Zona Dazn

Web: MilanNews.it