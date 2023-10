VIDEO MN - Milan, giornata milanese per Loftus-Cheek: selfie con i tifosi per l’inglese

vedi letture

Giornata milanese per Ruben Loftus-Cheek dopo la gara con la Lazio di ieri sera, dove il centrocampista inglese è uscito dopo trenta minuti per lasciare il posto a Musah a causa di un problema all’addome/puma. Nella giornata di domani il giocatore effettuerà gli esami strumentali per capire l’entità del problema.