Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

Arrivati a San Siro i 5000 tifosi della Dinamo Zagabria in corteo, scortati dalle forze dell’ordine in assetto anti sommossa e in borghese con un elicottero che sorvola da ore l’area stadio. Per ora la situazione è tranquilla e non si registra alcun incidente. Ecco il video girato dall'inviato di Milannews.it: