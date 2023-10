VIDEO MN - Theo ed il tatuaggio di Kjaer. Dove ce l'hai Simon? "Sul culo"

A margine dell'evento per celebrare la partnership tra Milan e Snaitech arriva anche qualche risata dal palco su cui sono presenti Theo, Giroud, Kjaer e Kalulu.

Siparietto divertente, come potete vedere nel nostro video in calce alla news, tra Theo e Kjaer, con il danese che ammette di avere Johnny Bravo tatuato in una parte del corpo decisamente poco convenzionale.