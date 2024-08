VIDEO MN - Verso Milan-Torino: l'arrivo dei giocatori rossoneri in hotel

In vista della gara di stasera contro il Torino a San Siro, valida per la 1^ giornata di Serie A, il Milan si è ritrovato questa mattina in ritiro in un hotel nel centro di Milano. Tra i convocati di Paulo Fonseca, ci sono anche i nuovi acquisti Morata e Pavlovic, mentre non sono presenti Adli, Kalulu e Pobega che non fanno parte del progetto tecnico del portoghese e dunque sono in uscita dal club rossonero. Della lista fanno parte anche i giovani portiere Torriani e Raveyre.

Ecco la lista completa dei convocati di Fonseca per Milan-Torino:

PORTIERI: Maignan, Torriani, Raveyre.

DIFENSORI: Pavlovic, Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Bennacer.

ATTACCANTI: Saelemaekers, Pulisic, Morata, Jovic, Okafor, Leao, Chukwuweze.