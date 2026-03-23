VIDEO - Rabiot arriva a Clairefontaine nel ritiro della Francia
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Adrien Rabiot, come dimostra il video de L'Equipe, è arrivato oggi pomeriggio a Clairefontaine nel ritiro della Nazionale Francese. Con lui ci sarà anche il rossonero Mike Maignan, ed entrambi prenderanno parte alle prossime due amichevoli della Francia: giovedì 26 marzo contro il Brasile e domenica 29 marzo contro la Colombia.
Adrien Rabiot arrive à Clairefontaine pour le rassemblement des Bleus. pic.twitter.com/obBTexpI4q— L'Équipe (@lequipe) March 23, 2026
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