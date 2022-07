VIDEO - Seconda maglia Milan, il backstage dello shooting per la presentazione

Ieri, nell'amichevole persa contro lo ZTE, ha esordito per la prima volta in stagione l'away kit 2022-2023 del Milan Campione d'Italia. Il club rossonero ha pubblicato il backstage dello shooting per la presentazione, con protagonisti Calabria, Theo Hernandez e Maignan.

Merging that #ThatMilanTouch with unique history

Backstage with our 2022/23 Away kit ️ @pumafootball | #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) July 24, 2022