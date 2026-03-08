Vieri: "Campionato riaperto? Nel calcio abbiamo visto che può succedere di tutto"

Il Milan vince il derby e la domanda è scontata: campionato riaperto? Negli studi di DAZN Vieri risponde così:

“Il campionato non è mai stato chiuso a 10 punti di distanza, e ora sono 7. L’Inter deve perdere due partite e pareggiarne una, se il Milan le vince tutte. Nel calcio abbiamo visto che può succedere di tutto, è da giocare”.