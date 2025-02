Vieri elogia: "Il Milan ha preso un centravanti molto molto forte"

Beffa per il Milan che viene ripreso al 93° minuto del derby dopo una prestazione di grande carattere e sacrificio. I rossoneri, in vantaggio con Reijnders a fine primo tempo, sono stati ripresi alla fine dalla partita dal gol di De Vrij. Un pareggio oggettivamente giusto che lascia l'amaero in bocca per come è arrivato ma che certo regala una prestazione di testa dei rossoneri, una prestazione di cui far tesoro per il resto della stagione come atteggiamento.

Le parole di Christian Vieri nel post gara di Dazn: "Conceicao deve lavorare su tutti quanti, ma su Leao ci deve perdere più tempo: Leao è quello che ti fa la differenza, lo devi coccolare, carota e bastone. Gli devi stare addosso a Leao, quando sta bene è un giocatore devastante. Perché tutti lo criticano? La continuità. Sergio deve stargli addosso e tirargli fuori la continuità, la squadra ti cambia. Poi hanno preso un centravanti molto molto forte e che farà tanti gol: se riesce a trovare una buona intesa con Leao faranno delle buone cose".