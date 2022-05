Vieri: "Fossi un attaccante del Sassuolo o della Sampdoria darei l'anima"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni del 'Corriere della Sera' Christian Vieri ha parlato delle due sfide scudetto. Queste le sue parole: "Ci sono gli occhi di tutto il mondo puntati su queste gare. Se io fossi un attaccante del Sassuolo darei l’anima per sfondare la rete rossonera e lasciare il mio segno. E lo stesso pensiero lo farei in maglia Samp, in un Meazza con 75 mila spettatori. Insomma, le motivazioni saranno altissime sia nel Sassuolo sia fra i blucerchiati. E questo campionato ha più volte sorpreso...".