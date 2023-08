Vieri ha poca fiducia nel Milan: "Juve e Inter hanno uno squadrone. Milan un pochettino sotto"

Intercettato dai microfoni di Gazzetta Tv a margine della Bobo Summer Cup, l'ex attaccante di Inter e Lazio (tra le tante) Bobo Vieri ha voluto fare un'analisi totale del peso specifico delle corazzate in Serie A, buttandosi nella valutazione di alcune squadre più indirizzate a dire la propria per lo Scudetto rispetto ad altre: "La Juventus deve giocare tutti gli anni per vincere lo scudetto. Deve lottare per il campionato e le Coppe, come l'Inter e il Milan. Hai i giovani, ma da 40 milioni. Sono uno di poche scuse, la Juve ha uno squadrone, come l'Inter. Il Milan è un pochettino sotto le altre due, bisogna aspettare i giovani".