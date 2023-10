Vigilia di Napoli-Milan: rifinitura mattutina a Milanello per i rossoneri

Per preparare il match di domani contro il Napoli, il Milan sosterrà questa mattina a Milanello la classica rifinitura con le prove tattiche in vista della sfida alla squadra di Rudi Garcia. La partenza per Napoli è, invece, prevista per domani mattina in aereo.