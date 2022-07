Vingegaard o Pogacar? No, il Tour de France rossonero lo vince Giroud!

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con un divertente video postato su Instagram, l'AC Milan ha mostrato l'arrivo del 'Tour de France' in salsa rossonera corso ieri durante il ritiro di Villach, in Austria. A vincere è stato Olivier Giroud, il quale ha festeggiato inneggiando alla Grand Boucle, terminata sempre ieri con la vittoria di Jonas Vingegaard davanti al campione uscente Pogacar; non sono stati molto d'accordo né Maignan (in maglia gialla da portiere, la stessa che indossa il vincitore del Tour) e Saelemaekers.