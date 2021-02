Virdis: "Ibra è un monumento. Derby? Spero nel Milan"

Intervistato da Tuttosport, l’ex rossonero Pietro Paolo Virdis ha parlato di Ibrahimovic: "È un monumento. A 40 anni essere decisivo per le sorti del campionato è un merito, un qualcosa che gli fa onore. Può addirittura ancora vincere la classifica marcatori, nonostante abbia saltato qualche partita. Ibra possiede qualità fisiche impressionanti. Tecnica. Carisma. Capacità di trascinare gli altri. Più di così non si può chiedere. Chi preferisco tra lui e Lukaku? Il mio cuore batte più per il Milan, quindi dico Ibra, ma Lukaku è stato davvero una grande scoperta".

Si parla anche dello scontro nel derby di Coppa Italia: "Tra i due ci saranno state delle scorie passate, temi ancora da risolvere e chiarire. Ma si tratta di qualcosa di superficiale, se ne sta parlando troppo. Sono stati ammoniti tutti e due ed è finita lì. Ora è tutto mediatico. Si esagera. Sembra che per forza si debba dire una parolina in più rispetto a quello della stanza a fianco. Chi vince il derby? Di solito si dice che la squadra sfavorita avrà la meglio. È il motivo per cui il Milan si è fatto superare dall’Inter (ride, ndr). Spero che i rossoneri trovino rabbia e cattiveria per confermare la crescita della squadra. Finalmente si disputerà un derby importante, per davvero. Con le milanesi tornate competitive".