Virdis: "La protesta dei tifosi è un tentativo di muovere qualcosa, è l'unica possibilità che hanno"

Ospite al programma Radio Anch'io su Radio 1, l'ex attaccante del Milan Pietro Paolo Virdis ha parlato del Diavolo e del delicato momento di crisi che sta attraversando la formazione di Sergio Conceiçao: "È una situazione complicata, nessuno si sarebbe aspettato una situazione del genere. Agli errori societari si sommano quelli continui in campo. Giocatori che prima davano certezze assolute ora sono irriconoscibili. Ad esempio di Maignan: è stato uno dei protagonisti degli ultimi anni e ora anche lui è entrato in un vortice di insicurezza. È difficile vedere uno spiraglio".

La contestazione dei tifosi

"So quanto amore hanno per il Milan e quanta delusione stanno vivendo. I tifosi continuano a seguire il Milan, non lo hanno abbandonato. La contestazione è un tentativo di muovere qualcosa, è l'unica possibilità che hanno".