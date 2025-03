Virdis su Ibrahimovic: "Non so che tipo di posizione ricopra, se una di comando o pubblicitario per RedBird"

Ospite al programma Radio Anch'io su Radio 1, l'ex attaccante del Milan Pietro Paolo Virdis ha parlato del Diavolo e del delicato momento di crisi che sta attraversando la formazione di Sergio Conceiçao: "È una situazione complicata, nessuno si sarebbe aspettato una situazione del genere. Agli errori societari si sommano quelli continui in campo. Giocatori che prima davano certezze assolute ora sono irriconoscibili. Ad esempio di Maignan: è stato uno dei protagonisti degli ultimi anni e ora anche lui è entrato in un vortice di insicurezza. È difficile vedere uno spiraglio".

Il ruolo di Ibra

"Sinceramente non so che tipo di posizione ricopra Ibrahimovic, se una di comando posizione di comando o se deve rispondere a Redbird per quanto riguarda l'aspetto pubblicitario. Non so se abbia responsabilità dirette sulla prima squadra".