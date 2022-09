Vis Pesaro, Egharevba: "Il Milan mi voleva però la Fiorentina è stata la prima a chiamarmi"

MilanNews.it

© foto di Giacomo Morini

Destiny Egharevba, centrocampista del Vis Pesaro in prestito dalla Fiorentina, ha rilasciato unintervista a La Casa di C soffermandosi sul passaggio ai viola e sull'interesse del Milan: "Sono arrivato al Chievo che avevo 10 anni e sono andato via che ne avevo 18. Ho fatto tutte le giovanili, arrivando fino alla prima squadra. Sono arrivato che ero un bambino e sono andato via non dico da uomo ma da ragazzo molto maturo. C’erano un po’ di squadre a volermi, tra cui il Milan, però la Fiorentina è stata quella che mi ha cercato di più e la prima a chiamarmi quindi credo d’aver fatto la scelta giusta".