Vitali a MN: "Non mi aspettavo l'addio di Higuain, il Milan non deve puntare su chi ha già dato tanto"

Gianni Vitali, agente di Davide Calabria, è stato intervistato da MilanNews.it e ha parlato dell'addio di Gonzalo Higuain: “Non me lo aspettavo, non credo se lo potesse aspettare nessuno. Sono cose che capitano, nel mondo del calcio come in quello del lavoro. Io penso però che il Milan abbia bisogno di giocatori che non abbiano già vissuto i loro anni migliori ma di giocatori con un’età giusta, tanta voglia e talento per essere da Milan. Le grandi squadre partono da giocatori di medio livello, se non basso livello, sono tantissimi gli episodi. Icardi è stato preso dalla Sampdoria, non da una squadra di primo livello. Il Milan non deve puntare a giocatori che hanno già dato tanto, anche se sono campioni, ma puntare su giocatori come Paquetà e Piatek che hanno grandissima qualità e possono crescere con la squadra”