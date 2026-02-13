Viviano sulla Serie A: "Ha ragione Allegri: serve calma, ogni gara nasconde insidie"

A margine della conferenza stampa per il fondo di fine carriera presso l’Hotel Sina Bernini Bristol di Roma, l'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato così della 25^ giornata di Serie A: "Se l'Inter può chiudere i conti per lo scudetto? Assolutamente no, la parola fine no. Se l'Inter dovesse avanzare in Champions League, si troverebbe ad affrontare 11 partite in 36 giorni e questo può portare a cali di tensione e perdita di punti.

Vincere contro la Juve sarebbe uno step enorme, ma lo stesso vale per Napoli e Roma in chiave Champions. Per il Napoli uscire indenne da Roma sarebbe vitale prima di iniziare il ciclo delle tre partite a settimana; di contro, per la Roma è un'occasione d'oro per accorciare. Il calcio italiano però è imprevedibile: basti pensare che tre settimane fa il Napoli sembrava favorito dal turno e poi ha pareggiato con il Verona. Magari il Milan perde a Pisa... ha ragione Allegri: serve calma, contano i punti totali e ogni gara nasconde insidie" le sue parole a TMW.